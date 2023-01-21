Українські військові показали, як у дуелі знищили ворожий міномет та групу окупантів (відео)

Українські військові вступили у мінометну дуель та завдали поразки окупантам. Нашим захисникам вдалося знищити ворожий міномет та особовий склад росіян.

Ударів завдавали бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Про це повідомили на Telegram-каналі ОМБр.

"Виявивши ворожий розрахунок міномету, воїни 28-ої ОМБр одразу почали завдавати по ньому ударів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першими пострілами була знищена сама гармата та частина особового складу противника. Решта тимчасово живих окупантів намагалася сховатися у будівлі неподалік, але це їм не допомогло.

На відео можна побачити, як українські військові завдають перший влучний удар, після чого росіяни намагаються втекти до будинку поруч. На наступних кадрах видно влучання по решті ворогів.

Час та місце ліквідації російських окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Соледарі українські військові продовжують ліквідувати російських окупантів. Зокрема, кадрами знищення поділилися бійці Сил спеціальних операцій.

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