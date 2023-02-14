Українські військові показали нічний бій з окупантами у Бахмуті (відео)

Українські військові у Бахмуті знищили окупантів за допомогою артилерії. Бої велися у нічний час.

Ліквідацію ворогам влаштували бійці аеророзвідки 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та артилеристи. Відео опублікували у Telegram-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

"Аеророзвідники 93-ї ОМБр корегують вогонь артилерії по кацапах в ході нічної атаки на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити пересування ворожих груп поміж будівлями у нічний час за допомогою тепловізорів. Встановивши місце розташування ворога наші бійці завдають нищівних ударів з артилерії.

Точна кількість ліквідованих ворогів, час, а також місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Також українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута за допомогою безпілотника.

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