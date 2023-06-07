Українські військові врятували родину з дітьми з даху в затоплених Олешках (відео)

Українські військові допомогли родині у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, які затопило після вибуху на Каховській ГЕС. Бійцям вдалося врятувати матір із дітьми, які сиділи на горищі будинку та не могли евакуюватися.

Раніше військові 406-ї бригади за допомогою дрона передали воду жінці з дітьми, які перебувають у затопленому будинку. Про це повідомили військовослужбовці ЗСУ.

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За даними бійців, евакуація відбувалася в небезпечних умовах, оскільки окупанти тимчасово контролюють Олешки. Зона евакуації перебуває на прострілі загарбників.

За оцінками наших захисників, жінка та діти сиділи на горищі без їжі близько доби. На кадрах видно, що на порятунок сім’ї прибув човен.

Зауважимо, станом на 7 червня процес евакуації жителів триває. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на ранок евакуйовано 1457 людей. Зокрема, з мікрорайону Корабель в Херсоні було евакуйовано 1286 осіб. Тільки зранку допомогу забезпечили ще 10 людям, які потребували евакуації з цього району.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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