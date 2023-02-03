Українські військові знищили ворожий склад БК, який також був казармою окупантів (відео)

Українські військові знищили склад з боєприпасами російських окупантів. Вороги використовували приміщення також як казарму.

Ліквідацію окупантів влаштували артилеристи 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Збройних сил України. Про це бійці повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"Сиділи-раділи мабуть окупанти: он як сховалися у хатку, ніхто не здогадається!А нам гадати не треба. Ми бачимо. Знаємо. Холоднокровно полюємо. Вороги не сховаються, ми поховаємо їх!Артилеристам-"маріупольцям" браво!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити потужний вибух від влучання снаряду в будівлю з окупантами. Ймовірно, склад з боєприпасами було зруйновано з першого разу.

Кадри зазнімкував безпілотники, оператори якого виявили ціль та скорегували вогонь артилеристів. Точні втрати окупантів не повідомляються.

Час та місце ліквідації ворожого складу БК не вказується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести вдалу спецоперацію у тилу ворога. Вони знищили російську техніку і взяли двох полонених.

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