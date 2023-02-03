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Война в Украине

Украинские военные уничтожили вражеский склад БК, который также был казармой оккупантов (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные уничтожили вражеский склад БК, который также был казармой оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов. Враги использовали помещение также как казарму.

Ликвидацию оккупантов устроили артиллеристы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины. Об этом бойцы сообщили на своей странице в Facebook.

"Сидели-радовались видимо оккупанты: вон как спрятались в домик, никто не догадается! А нам гадать не надо. Мы видим. Знаем. Холоднокровно охотимся. Враги не скроются, мы похороним их! Артиллеристам-"мариупольцам" браво!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть мощный взрыв от попадания снаряда в здание с оккупантами. Вероятно, склад с боеприпасами был разрушен с первого раза.

Кадры снял беспилотники, операторы которого обнаружили цель и скорректировали огонь артиллеристов. Точные потери оккупантов не сообщаются.

Время и место ликвидации вражеского склада БК не указывается из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести удачную спецоперацию в тылу врага. Они уничтожили российскую технику и взяли двух пленных.

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Война в Украине