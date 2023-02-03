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Війна в Україні

Українські військові знищили ворожий склад БК, який також був казармою окупантів (відео)

Максим Карпенко

Українські військові знищили ворожий склад БК, який також був казармою окупантів (відео)

Українські військові знищили склад з боєприпасами російських окупантів. Вороги використовували приміщення також як казарму.

Ліквідацію окупантів влаштували артилеристи 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Збройних сил України. Про це бійці повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"Сиділи-раділи мабуть окупанти: он як сховалися у хатку, ніхто не здогадається!А нам гадати не треба. Ми бачимо. Знаємо. Холоднокровно полюємо. Вороги не сховаються, ми поховаємо їх!Артилеристам-"маріупольцям" браво!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити потужний вибух від влучання снаряду в будівлю з окупантами. Ймовірно, склад з боєприпасами було зруйновано з першого разу.

Кадри зазнімкував безпілотники, оператори якого виявили ціль та скорегували вогонь артилеристів. Точні втрати окупантів не повідомляються.

Час та місце ліквідації ворожого складу БК не вказується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести вдалу спецоперацію у тилу ворога. Вони знищили російську техніку і взяли двох полонених.

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Війна в Україні