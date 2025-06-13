Українські воїни знищили склад протитанкових мін у російській Курській області (фото)

У Курській області Росії бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем Збройних Сил України, які діють у складі зведеного загону БПС 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль", виявили та знищили склад із протитанковими мінами. Ворог залишив боєприпаси у лісосмузі без належного маскування, що й призвело до їх втрати.

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Сили безпілотних систем ЗСУ в соцмережах. Окрім цього, українські оператори дронів завдали точних ударів по російському бронеавтомобілю З-СТС, відомому як "Ахмат", який був створений спеціально для силових підрозділів Чечні.

Також було знищено кілька одиниць ворожої техніки, серед яких вантажівки, пікапи та мікроавтобуси. Завдяки злагодженим діям підрозділу, противник зазнав суттєвих втрат на своїй території.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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