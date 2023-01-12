Українські війська знищили танк окупантів з екіпажем на Донеччині (відео)

Українські десантники знищили танк росіян разом з екіпажем. Ліквідація ворогів відбулася у Донецькій області.

Для знищення танка була використана високоточна зброя. Про це повідомили на каналі Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Telegram.

"Жодних шансів вижити десантники танкістам противника не залишили. Цей бій відбувся на Донеччині, де вже багато місяців поспіль миколаївські марунові берети успішно стримують наступ переважаючих сил противника", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські військові завдають точні удари по ворожій техніці. Точний час та місце знищення російського танку не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці 103-ї бригади Сил тероборони ЗСУ знищили ворожий танк. Росіяни намагалися сховати військову техніку у лісосмузі та вели звідти вогонь по українських позиціях.

Раніше воїни ССО показали, як спільно з артилеристами в районі Соледару відправили до пекла понад 100 окупантів.

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