Український військовий знищив окупанта, який хотів зайти з тилу (відео)

Український військовий ліквідував російського окупанта у ближньому бою. Ворог намагався обійти українські позиції та завдати удар з тилу.

Знищенням окупанта займався боєць з підрозділу К-2 54-ї окремої механізованої бригади. Відео оприлюднили на каналі "Оперативний ЗСУ" у Telegram.

"Перевиховання: так росіяни стають хорошими. Швидко і назавжди. К-2 54-ОМБр показав фрагмент бою, в результаті якого було знищено групу ворога", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окупанта знищили швидко, як і решту групи російських військових. Точні втрати ворога не вказані.

На відео можна побачити, як український військовий рухається у бік засідки окупанта, але встигає першим відкрити вогонь та ліквідовує ворога.

Точний час та місце знищення російських військових не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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