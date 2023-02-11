Українцям нагадали, коли треба звертатися про перерахування розміру субсидії

Деякі українці можуть змінити розмір вже призначеної субсидії. Для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду.

Більшості громадян у воєнний час субсидію перераховують автоматично. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що автоматичний перерахунок виплат здійснюється напередодні опалювального або неопалювального сезону. Втім, у деяких випадках виплати можуть перерахувати за зверненням громадян.

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Зокрема, звертатися можуть пенсіонери у разі звільнення з роботи. Тоді проводиться облік їхньої зарплати у тому періоді, за який здійснювався розрахунок субсидії.

Також звернутися варто особам, у яких змінився розмір доходу. Ще однією категорією є непрацездатні громадяни, яким призначено житлову субсидію на понаднормову площу житла.

Уточнюється, що при призначенні житлової субсидії враховуються такі доходи:

з початку неопалювального сезону – за ІІІ та ІV квартали попереднього календарного року;

з початку опалювального сезону – за І та ІІ квартали поточного календарного року.

Нагадаємо, ще одна категорія громадян може претендувати на пільги на оплату комуналки. Зокрема йдеться про тих, хто має понаднормову площу житла.

Деякі категорії українців можуть залишитися без державної допомоги – субсидій. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За місцем проживання переселенців проводитимуть відповідні періодичні перевірки.

Пільги на оплату комуналки відтепер виплачуватимуться тільки у грошовій формі, а тим, хто отримував у безготівковій формі, виплати перерахують через відділення Укрпошти або банку.

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