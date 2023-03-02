Українцям назвали два способи, як збільшити пенсійні виплати

В Україні майже 40% пенсіонерів мають виплати від 2000 до 3000 грн. Втім, розмір пенсії можна збільшити.

Зокрема, можна скористатися двома способами. Про це повідомляє Соцплатформа.

Зазначається, що збільшити пенсію можна перед виходом на відпочинок, збільшивши заробітню плату. Експерти назвали два способи:

Виключити “невигідні" періоди роботи (коли особа отримувала низьку офіційну зарплату); Доплатити єдиний соціальний внесок (ЕСВ) – додатково до того, що вже виплатив до бюджету країни роботодавець.

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Останній варіант стосується українців, котрі працюють на мінімальну заробітну плату. За такого доходу пенсійні виплати будуть вкрай малими.

Наразі мінімальна зарплата становить 6700 гривень, при цьому роботодавець оплачує податок у сумі 1474 гривні. Але якщо у вас є можливість ще додатково самому платити такий самий розмір у державу, тоді при призначенні пенсії вважатиметься, що ви заробили не 6700 грн, а вдвічі більше – 13400 грн.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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