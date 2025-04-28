Українцям обіцяють повернення тепла: синоптик розкрив дату

Наприкінці квітня в Україні різко погіршилася погода. Температура знизилася до 10 градусів, у багатьох регіонах фіксували заморозки, а також пройшли дощі з грозами.

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю для "Главреду" повідомив, коли українці можуть розраховувати на повернення тепла. "Вже з 29 квітня очікується істотне потепління. Атмосферний фронт остаточно пройде всю територію країни", – зазначив він.

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Крім того, синоптик додав, що травень буде доволі спекотним. За прогнозом Щедріна, у першій декаді травня опади будуть малоймовірними, а денна температура коливатиметься в межах +22…+25 градусів. У нічний час стовпчики термометрів опускатимуться до +9…+14 градусів.

"У травні заморозків вже не буде. Зараз спостерігається стабільне потепління. Ми перейшли до літнього режиму погоди. Я б навіть сказав, що фактично настало метеорологічне літо, оскільки протягом тижня температура не падала нижче +15 градусів", – зазначив синоптик.

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