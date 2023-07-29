Українцям пояснили, як не втратити соцвиплати з 1 серпня

З 1 серпня почне діяти новий порядок надання грошової допомоги ВПО. Через це низка переселенців може втратити виплати.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України. У відомстві також пояснили, що необхідно, аби не втратити фінансову допомогу.

Зазначається, що з 1 серпня відбуватимуться перевірки майнового стану переселенців. Виплат позбавлятимуть у випадку:

перебування за кордоном понад 45 днів без поважних причин;

купівлі транспорту чи нерухомості на понад 100 тис. гривень;

наявність депозиту в банку сумою понад 100 тисяч гривень;

придбання валюти на понад 100 тисяч гривень;

перебування у місцях позбавлення волі;

житло розташоване в області, де вже не ведуться активні бойові дії і немає окупації.

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Водночас виплат не позбавлятимуть громадян у разі:

службового відрядження чи стажування;

лікування та реабілітації;

догляду за хворою дитиною та з інших причин, пов’язаних з оздоровленням;

виїзду за кордон через смерть рідних;

догляду за кордоном за важкохворими рідними.

Також допомогу не припинять виплачувати через юридичні моменти, які не дозволили переселенцю повернутись в Україну. Всі поважні причини мають бути підкріплені документами.

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