Українців можуть позбавити права на субсидію: кого це стосується

Громадяни України, які змінюють місце проживання можуть втратити право на субсидії. Державну допомогу скасують й у разі, якщо ви неправдиво вказали розмір доходів.

А ще, якщо ви маєте борги з оплати комуналки, то на субсидію не варто розраховувати. Як пояснили у Пенсійному фонді, при ухваленні рішення про призначення або перепризначення субсидії аналізується заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.

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Тому якщо заборгованість за комуналку не оплачується понад 3 місяці або сума боргу перевищує 680 грн, то на субсидію можна не розраховувати.

Українцям платять субсидію до закінчення опалювального сезону (до початку травня) й аналіз заборгованостей проводять після завершення опалювального сезону. Тож українці можуть отримати всі субсидійні виплати, передбачені на опалювальний сезон 2022/2023.

Якщо ви маєте борг за комуналку й не хочете втратити субсидію, то можна оформити договір реструктуризації заборгованості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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