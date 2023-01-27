Українців можуть позбавити субсидій: хто ризикує залишитися без допомоги

Окремі категорії українців ризикують залишитися без допомоги на оплату комунальних послуг. Це стосується тих громадян, хто має комунальні борги та тих, хто змінив місце проживання.

Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем, де ви фактично проживаєте. Ще одна причина, чому вам можуть припинити нараховувати субсидії – це зміна розмірів доходів.

Читайте також: Розмір субсидії українцям можуть змінити: куди звертатися

Довідково: для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід враховується за III-IV квартали попереднього календарного року (якщо субсидія призначається з початку неопалювального сезону) та за I-II квартали поточного року (коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону).Також – за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням житлової субсидії (якщо субсидія призначається після початку опалювального чи неопалювального сезону).

У такому ж порядку розраховується середньомісячний сукупний дохід при призначенні житлової субсидії без звернення на наступний сезон тим домогосподарствам, які отримували її раніше.

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Що стосується боргів за комунальні послуги, то виплату субсидії припинять, якщо ви понад три місяці не сплачували за комуналку. Сподіватися на перепризначення субсидії можна лише повністю погасивши борг або уклавши договір про його реструктуризацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!