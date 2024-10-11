Українців попередили, коли можуть початися нові відключення світла

Україні, ймовірно, не вдасться пережити зиму без вимкнень електроенергії через прогнозований дефіцит потужностей в енергетичній системі.

Як повідомляє Forbes, генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що компанія готова до будь-яких можливих ситуацій щодо постачання електроенергії. Однак він підкреслив, що сценарне планування в компанії не проводиться.

"Зрозуміло, що обмеження електроенергії взимку будуть через дефіцит. Відсотки дефіциту не прогнозуватиму, достатньо знати, що це може бути – крапка", – зазначив Коваленко.

Водночас він підкреслив, що вносити будь-які нові зміни в процес підготовки до опалювального сезону компанія не планує. Коваленко зазначив, що всі необхідні заходи були виконані ще у 2022 році.

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Світла може не бути по 16 годин на добу

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше заявив, що у випадку припинення зовнішнього постачання електроенергії жителі великих міст можуть залишатися без електрики до 16 годин на добу. Це стосується, зокрема:

Києва;

Харкова;

Одеси.

Він пояснив: ці міста є найуразливішими у зимовий період. "Харків узагалі під прямим вогнем. Будь-яка підстанція і будь-яка генерувальна потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики", – розповідає Харченко.

Він також зазначив, що Одеса також стикається з серйозною нестачею енергоресурсів – майже повна відсутність місцевої генерації робить місто залежним від зовнішніх постачань. У Києві, найбільшому місті країни, взимку дефіцит потужності може сягати 700-900 мегават.

"Ці потужності потрібно завести ззовні. Якщо їх немає звідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально", – зауважив Харченко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці можуть платити за світло по 2,16 грн за кВт*год.

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