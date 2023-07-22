Українці можуть отримувати щомісячну соціальну допомогу: що для цього потрібно

Деякі пенсіонери мають право на отримання додаткової соціальної допомоги. Вона виплачуватиметься щомісяця та становитиме 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень. Розмір виплат може змінитися з підвищенням прожиткового мінімуму.

Таким чином згідно з Законом України №646-IX від 02.06.2020 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та "Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 02.04.2005" на додаткову щомісячну допомогу можуть розраховувати пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду та не мають працездатних родичів.

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Важливою умовою для отримання такої соціальної допомоги є отримання пенсіонером пенсії в Україні. Проте така допомога не призначатиметься пенсіонерам, які отримують надбавку за доглядом. Також на виплати не варто розраховувати, якщо інші люди отримують компенсаційні виплати за доглядом за цим пенсіонером, а також людям з інвалідністю, які отримують соціальні виплати після травми на виробництві.

Для оформлення щомісячної соціальної допомоги вам потрібно зібрати пакет наступних документів:

заява;

висновок ЛКК (лікарсько-консультативна комісія);

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що особа не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером;

висновок ЛКК, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Після цього для отримання допомоги вам потрібно звернутися в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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