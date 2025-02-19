Українці можуть отримати більші платіжки за газ у лютому: у чому причина

У лютому частина українців змушена буде платити більше за газ через запровадження додаткових нарахувань. Йдеться про так звану "третю платіжку", яка покриває витрати на технічне обслуговування газових мереж у житлових будинках.

Цей платіж нараховується раз на кілька років відповідно до наказу Міністерства енергетики України №292 від 29 вересня 2023 року. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на "Нафтогаз".

Відповідно до цього наказу, комунальні служби зобов’язані періодично проводити перевірку газових мереж на герметичність і цілісність, щоб запобігти витокам, а витрати на ці роботи покладаються на споживачів.

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Рахунки за обслуговування газових мереж надсилатимуться:

раз на три роки для будинків, які старші за 25 років;

раз на п’ять років для новіших будинків.

Розмір оплати в таких квитанціях залежатиме від кількох чинників, зокрема довжини газових мереж у будівлі, кількості з’єднань муфтового типу та встановлених кранів.

Тариф на газ у лютому

У лютому 2025 року клієнти "Нафтогазу" сплачуватимуть за газ 7 гривень 96 копійок за кубічний метр.

У інших постачальників вартість коливається від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр. Тарифи на опалення залишатимуться без змін до квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільгові тарифи на газ для військових.

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