Українці стурбовані зникненням хрущів: ентомологиня пояснила, чому шкідників стало менше

Цього року українці помітили, що хрущів у багатьох регіонах стало значно менше. Подекуди комахи зовсім зникли.

Ентомологиня Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб розповіла про причину та розвіяла міфи про зникнення хрущів "УП. Життя". За її словами, це насправді пов’язано з особливостями життєвого циклу жуків.

Ентомологиня зазначила, що життя хруща триває приблизно 3-5 років, більшу його кількість вони проводять у стадії личинки у ґрунті. Близько 30-40 днів жуки проживають на поверхні ґрунту, де й розмножуються.

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Кількість хрущів кожного року відрізняється. Це залежить від того, коли личинки дозріють, і хрущі з лялечок перетворюються на дорослих особин.

Кількість хрущів в тому чи іншому регіоні може також залежати від кліматичних умов, а саме від температури і вологості.

Попри те, що самі хрущі майже не помітні, личинок в ґрунті – багато. Це свідчить про те, що вони є і нікуди зникнуть. Ці жуки дуже легко адаптуються до будь-яких умов та швидко відновлюють свою популяцію.

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