Українці зможуть побачити найпотужніший зорепад Персеїди у серпні 2023: названа дата

Кожного серпня ми можемо спостерігати за найпотужнішим зорепадом, який розгортається на небосхилі над Україною та іншими куточками Землі. За всім цим вражаючим спектаклем стоїть астрономічне явище, яке має і науковий зв'язок. Це метеорний потік Персеїди.

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Зорепад Персеїди – це один з найпотужніших метеорних потоків, отримав свою назву завдяки сузір'ю Персея, де знаходиться його точка виходу на небі. Про це пише Chas.news.

Цей потік виникає, коли Земля проходить через залишки комети Свіфта-Таттла. Комету відкрили у 1862 році, і вона має вражаючий цикл обертання у 133 роки. Найбільша активність потоку спостерігається в середині серпня, а найбільше метеорів випадає на 12-13 числа місяця.

З цікавістю слід відзначити, що метеорний потік Персеїди можна спостерігати неозброєним оком з будь-якої точки Землі, а найяскравіші враження спостерігаються на півночі.

Для найкращого вигляду рекомендується спостерігати перед світанком, з 2 до 4 години ранку, віддалившись від світлового шуму міста. Умови спостереження у 2023 році обіцяють бути сприятливими, оскільки Місяць не завадить спостеріганню метеорів.

Для багатьох це нагадує також про можливість загадати бажання, бачачи метеорит, що падає. Ця давня традиція стверджує, що якщо встигнути загадати бажання до моменту, коли метеор зникне з видимості, то це обов'язково здійсниться.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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