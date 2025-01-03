Українці у Польщі отримали фейкові повістки: подробиці

У Польщі деякі громадяни України отримали підроблені листи, схожі на повістки для мобілізації. Офіс у справах іноземців Польщі заявив, що ці документи є фальшивкою.

Представники Офісу у справах іноземців оприлюднили скан-копію одного з таких листів, які начебто надсилали від імені відомства. Про це пише RMF24.

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У фейковому документі йдеться про те, що на підставі українського законодавства про військову службу та мобілізацію отримувач повинен очікувати на візит представників відомства у визначені дати (у прикладі зазначені "17-31 грудня"). Також у листі вказується на можливе подальше направлення до пункту мобілізації для служби у Збройних силах України. Зазначено загрозу кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації та екстрадицію до України.

У підробленому листі, ймовірно, вказувалися особисті дані, зокрема ім’я та адреса громадянина України, який мешкає в Польщі. В опублікованій копії ці дані затерто.

Офіс у справах іноземців наголосив, що не має жодного стосунку до таких листів і не знає, хто стоїть за цією фальсифікацією. Відомство також не уточнило кількість випадків розповсюдження таких підробок.

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