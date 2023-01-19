Українці за 39 хвилин зібрали понад мільйон гривень на суперплати ініціації вибуху, щоб дрони робили ще більше "бада-бум" ворогу (відео)

Військовий Мадяр розповів про спеціальні бада-бум детонатори для дронів - українці зібрали мільйон гривень за 39 хвилин - відео

Українці за 39 хвилин задонатили більш як мільйон гривень на виробництво 3000 плат ініціації. Ці прилади допоможуть дрону-камікадзе гарантовано зробити "бада-бум" для окупантів.

Про це повідомив Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. Птахи Мадяра у своєму Telegram-каналі. У відео військовий показав також схему роботи плат.

За словами Мадяра, його група ділиться з іншими спецпідрозділами та аеророзвідниками такими альтернативними варіантами ініціації детонатора.

Ці плати, на які збирали кошти, гарантують стовідсоткове запалення. Військовий пояснив, якщо на момент запалення "сірник" був в детонаторі ВОГа, то була б файна відеокартинка.

Мадяр зауважив, що багато повідомлень було із застереженням, що наданою інформацією скористається ворог. Проте він пояснив, що це неможливо.

"Найцінніше в тій платі – програма, яка є розробленою тими хлопаками. Вона сурово захищена. Я передавав взірці для копіювання купі програмістів, інженерів, в ССО та інші – жоден не зміг вскрити. Нову написати можна, але то буде інший продукт. Займе час та випробування на чутливість, таке інше…Це вороги можуть і вміють без нас. А з нашою вони хіба ВОДИ НАП‘ЮТЬСЯ", – наголосив Мадяр.

Детальніше про роботу плат ініціації – у відео.

Нагадаємо, що українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!