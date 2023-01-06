Україну і Росію спробують всадити за стіл переговорів: екстрасенс дала прогноз, коли закінчиться війна

Україну намагатимуться підштовхнути до замороження війни у березні 2023 року. Будуть спроби у добровільно-примусовому порядку всадити представників Києва і Москви за стіл переговорів.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила екстрасенс Людмила Хомутовська. За її словами, президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть особисто зустрітися, але реакція суспільства буде неоднозначною.

"Думаю, що все стане зрозумілим у квітні. Наприкінці цього місяця має щось статися, що кардинально змінить хід війни та взагалі політику країн, які у ній беруть участь. Я не можу поки зрозуміти, що це, але карти постійно показують те саме. Загалом хочу сказати, що у війні переможе Україна. Але Росія точно щось після себе залишить", – зазначила вона.

Хомутовська додала, що на Україну чекає важкий рік, і це стосується не тільки бойових дій безпосередньо, але й економічної ситуації. Загроза у квітні нависне і над самим Зеленським – можливі неприємності при пересуванні, в дорозі.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.