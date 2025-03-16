Україну накриє снігом: які області опиняться під 10-сантиметровою ковдрою

Найближчими днями частину території України накриє снігом. Місцями висота снігового покриву може досягати 10 сантиметрів.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю 24 Каналу. За словами метеорологині, погодні зміни стали помітними ще в п’ятницю, проте найбільші опади очікуються у суботу через вплив активного циклону.

15–16 березня атмосферні фронти принесуть дощі в західні та північні області, які можуть перейти в сніг.

Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. У цих регіонах можливе тимчасове формування снігового покриву заввишки від 3 до 10 сантиметрів. Також можливі налипання мокрого снігу, ожеледь і складні дорожні умови через ожеледицю, – зазначила Птуха.

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Вона також підкреслила, що такі опади матимуть локальний характер, однак водіям і пішоходам слід бути обережними. Особливо важливо враховувати температуру повітря, адже якщо вона опуститься нижче нуля, можливий комплекс зимових явищ у цих областях.

Похолодання в Україні

Синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що з 17 по 19 березня в Україні зміниться напрямок повітряних потоків на північно-західний, що призведе до надходження арктичного повітря з півночі.

"Очікується зниження температури. У нічний час, починаючи з 17 березня, стовпчики термометрів можуть опускатися до -1...-8 градусів у різних регіонах країни. Вдень температура коливатиметься в межах 0...+6 градусів", – розповіла представниця Укргідрометцентру.

Цікаво, що за всю історію метеорологічних спостережень в Україні у березні фіксувалися рекордні морози. Абсолютний мінімум становив від -20 до -37 градусів, а на Закарпатті та в південних областях – від -10 до -27 градусів. Водночас, за словами синоптикині, таких екстремальних холодів цього разу не прогнозують.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили про мокрий сніг та сльоту в березні.

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