Україну накрили пилові бурі: у багатьох містах стоїть неприємний запах та спостерігається погана видимість (відео)

Мешканці численних населених пунктів у східному та центральному регіонах України повідомляють про обмежену видимість та накопичення пилу на різних поверхнях.

Пилова буря охопила кілька українських міст. Починаючи з ночі, жителі Полтави, Дніпра та Харкова спостерігають густу пилову пелену, що зависла в атмосфері.

Згідно з інформацією, наданою сервісом Windy, територію України накриває масивна хмара пилу, яка мігрує з напрямку Казахстану та Узбекистану.

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У соціальних мережах з'являються відео, які демонструють, як пил затягує горизонт, суттєво погіршуючи видимість у міських умовах. На одному з відео можна почути розповідь жінки про те, як її автомобіль, вимитий увечері, вранці виявився повністю вкритим шаром пилу.

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