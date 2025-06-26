Помірні дощі практично по всій території України: прогноз погоди на 27 червня
Останні дні червня будуть переважно теплими, однак нестабільними. П’ятниця, 27 червня, завершить тиждень із новою хвилею дощів, які охоплять більшість регіонів, за винятком сходу та Херсонщини.
Читайте також: Літня спека та дощі на півночі та у центрі: прогноз погоди в Україні на 24 червня
Про це повідомляє Укргідроміцентр. Попри опади, температура залишиться літньою: в центрі й на півдні очікується до +33 градусів, а в інших регіонах — дещо нижче, але все ще тепло.
Раніше ми розповідали, що синоптики попереджають, що спека та посуха можуть знищити частину врожаю в Україні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!