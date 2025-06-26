Помірні дощі практично по всій території України: прогноз погоди на 27 червня

Останні дні червня будуть переважно теплими, однак нестабільними. П’ятниця, 27 червня, завершить тиждень із новою хвилею дощів, які охоплять більшість регіонів, за винятком сходу та Херсонщини.

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Про це повідомляє Укргідроміцентр. Попри опади, температура залишиться літньою: в центрі й на півдні очікується до +33 градусів, а в інших регіонах — дещо нижче, але все ще тепло.

Раніше ми розповідали, що синоптики попереджають, що спека та посуха можуть знищити частину врожаю в Україні.

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