Умєров прокоментував чутки щодо смерті командувача ЧФ рф у Севастополі

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував ймовірну смерть командувача російського Чорноморського флоту Віктора Соколова у Севастополі. За його словами, це стало би гарною новиною та свідченням деокупації української території.

Глава Міноборони "не підтвердив і не спростував" смерть. Про це повідомляє CNN.

"Він знаходиться на наших тимчасово окупованих територіях... Його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він загинув, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупувати нашу територію", – наголосив Умєров.

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Додамо, 25 вересня, українські Сили спеціальних операцій уточнили втрати росіян внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Зокрема, було повідомлено про смерть Соколова.

26 вересня, Міноборони рф оприлюднило кадри, на яких буцімто Соколов бере участь у засіданні. В ССО додали, що уточнюють інформацію щодо командувача Чорноморського флоту.

Нагадаємо, 22 вересня у Севастополі в окупованому Криму пролунав вибух у будівлі, де розмішувався штаб Чорноморського флоту рф. За даними російського Міноборони, втрат не було, лише один військовослужбовець зник безвісти.

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