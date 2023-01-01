'Знищили до десятка загарбників': прикордонники 'привітали' окупантів з Новим роком (фото)

Прикордонники 31 грудня 2022 року "привітали" окупантів на сході. Працівникам Держприкордонслужби вдалося ліквідувати близько десятка російських військових.

Також прикордонники знищили російську БМП з екіпажем. Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

"Учора прикордонники на Бахмутському напрямку відбили декілька штурмових атак окупантів. У стрілецькому бою наші захисники знищили до десятка загарбників, двох взяли в полон", – йдеться у повідомленні.

Водночас на Луганщині прикордонники завдяки аеророзвідці виявили російську БМП, яку спільно з артилеристами знищили.

"Для "привітання" загарбників прикордонники залучили артилеристів однієї з механізованих бригад. Вогнем з гармат бойову машину окупантів знищено разом з екіпажем", – додали у Службі.

Нагадаємо, раніше тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.

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