Знищите весь врожай: які рослини не можна підживлювати золою

Зола, продукт горіння деревини, протягом століть використовувалася як природне добриво. Вона багата на калій, кальцій, фосфор та інші мікроелементи, необхідні для здорового росту рослин. Однак, не всі рослини однаково позитивно реагують на це добриво. Розберемося детальніше, як правильно використовувати золу у своєму саду та які рослини можуть від неї постраждати. Про це пише Pixel.

Чому зола корисна для рослин?

Розкислення ґрунту: Зола має лужну реакцію, тому її додавання допомагає знизити кислотність ґрунту, що особливо важливо для рослин, які віддають перевагу нейтральним або лужним ґрунтам.

Зола має лужну реакцію, тому її додавання допомагає знизити кислотність ґрунту, що особливо важливо для рослин, які віддають перевагу нейтральним або лужним ґрунтам. Поживні речовини: Калій, що міститься в золі, сприяє формуванню міцних стебел і коренів, а також покращує засвоєння інших поживних речовин.

Калій, що міститься в золі, сприяє формуванню міцних стебел і коренів, а також покращує засвоєння інших поживних речовин. Захист від шкідників: Зола має абразивну дію і може відлякувати деяких шкідників, таких як слимаки та равлики.

Які рослини не люблять золу?

Незважаючи на всі переваги, зола може бути шкідливою для деяких рослин, які віддають перевагу кислим ґрунтам. До таких рослин належать:

Гортензії: Зола може змінити колір їхніх квітів.

Зола може змінити колір їхніх квітів. Рододендрони: Ці рослини дуже чутливі до зміни кислотності ґрунту.

Ці рослини дуже чутливі до зміни кислотності ґрунту. Азалії: Як і рододендрони, азалії віддають перевагу кислим ґрунтам.

Як і рододендрони, азалії віддають перевагу кислим ґрунтам. Хвойні рослини: Більшість хвойних також не переносять лужних ґрунтів.

Більшість хвойних також не переносять лужних ґрунтів. Фруктові дерева: Деякі фруктові дерева, такі як яблуні та груші, можуть негативно реагувати на надмірну кількість золи в ґрунті.

Читайте також: Миттєво підуть у ріст: як приготувати суперзасіб для підживлення огірків з води, дріждів та цукру

Як правильно використовувати золу?

Коли вносити: Оптимальний час для внесення золи – осінь або рання весна.

Оптимальний час для внесення золи – осінь або рання весна. Норма внесення: Не перевищуйте рекомендовану норму – 150-200 грамів на квадратний метр.

Не перевищуйте рекомендовану норму – 150-200 грамів на квадратний метр. Підготовка: Перед використанням золу слід просіяти, щоб уникнути великих частинок.

Перед використанням золу слід просіяти, щоб уникнути великих частинок. Застосування: Розподіліть золу по поверхні ґрунту і перекопайте.

Важливі нюанси:

Аналіз ґрунту: Перед внесенням золи бажано провести аналіз ґрунту, щоб визначити його кислотність і потреби в поживних речовинах.

Перед внесенням золи бажано провести аналіз ґрунту, щоб визначити його кислотність і потреби в поживних речовинах. Комбінація з іншими добривами: Золу можна використовувати в комплексі з іншими органічними добривами, такими як компост або перегній.

Золу можна використовувати в комплексі з іншими органічними добривами, такими як компост або перегній. Обережність з деякими культурами: Якщо ви вирощуєте рослини, чутливі до лужного середовища, відмовтеся від використання золи.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити із піску добриво для рослин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!