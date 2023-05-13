Звалився прямо біля будинків: у Клинцях Брянської області впав військовий гелікоптер

У Брянській області росії вибухнув та впав гелікоптер. Він звалився поряд із житловими будинками. Очевидці повідомляють, що перед падінням чули звук, схожий на "вибух".

В екстрених службах росії вже заявили, що причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.

Видання "Новости Брянска" пише: "Гвинтокрил впав у місті Клинці, за попередніми даними, через пожежу двигуна. Належність вертольота встановлюється. З'ясовується інформація про постраждалих".

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Телеграм-канал "База" (російський) повідомив, що на кадрах видно спалах поряд з гелікоптером: "Чи збили його, чи стався вибух у самому гелікоптері — уточнюється".

А ще деякі видання пишуть, що це був російський Мі-8. Найімовірніше, що росіяни збили свій військовий вертоліт зенітною ракетою.

У пабліках також повідомляють, що над Брянською областю рф збито 2 гелікоптери. Біля населених пунктів Клінці та Сурєцкій Муравєй.

Нагадаємо, 13 травня росіяни заявили про обстріл Луганська. "Приліт" прийшовся про будівлі, де росіяни розміщали своїх бойовиків.

А 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух ставвся на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

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