Уточнення чи оновлення даних у ТЦК: адвокат пояснив різницю

В Україні особи, які підлягають військовому обліку, мають актуалізувати свої дані до 18 липня. Проте існує певна невизначеність щодо двох понять – уточнення та оновлення даних.

Юрист Ярослав Жукровський надав роз’яснення цих термінів під час ефіру "Українського радіо", про це пише Суспільне Львів.

Він підкреслив, що особа, яка стоїть на військовому обліку, повинна мати при собі військовий білет із штрих-кодом та пред’являти його за запитом уповноважених осіб.

"У квитку має бути штрих-код; людина має стояти на військовому обліку та уточнити свої дані. І, якщо має право на відстрочку від мобілізації, має надати державі документи, які підтверджують це. Натомість представники ТЦК повинні знати норми законодавства, які надають їм певні повноваження. А якщо вони перевищують свої повноваження, то будуть відповідати за це", – говориться у заяві.

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Додатково, існують правила ведення військового обліку, які були прийняті 30 січня 2022 року і стосуються процедур внесення інформації про військовозобов’язаного.

"Серед них – взяття на облік, зняття на облік, зняття з обліку та виключення з обліку. І разом з тим маємо нові перехідні положення, які стосуються обов’язку військовозобов’язаного протягом від 18 травня до 18 липня уточнити персональні дані. Уточнення та оновлення – це не одне й те ж", – пояснює юрист.

Особа може оновити свої дані через додаток "Резерв+", ЦНАП або ТЦК, де можна уточнити таку інформацію: прiзвище, iм’я, по батьковi; адресу проживання; номер телефону та електронної пошти.

"Якщо військовозобов’язаний не зробить це до 18 липня, то це буде порушенням законодавства, і, ймовірно, за це буде передбачена адміністративна відповідальність", — застерігає юрист.

Закон про державний реєстр призовників та резервістів передбачає ряд даних для реєстрації: сімейний стан, освіту, адресу проживання, наявність дітей тощо.

"Закон каже, що якщо військовозобов’язаний розлучається, у нього народжується дитина, він змінює місце праці, то є сім днів, щоби прийти у ТЦК і оновити ці дані", – зауважує адвокат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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