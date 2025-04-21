Вже здорожчав на понад 50%: в Україні стрімко ростуть ціни на популярний овоч

Протягом лише одного тижня оптові ціни на українську цибулю підскочили на 55%, досягнувши рівня 14–20 грн за кілограм. У супермаркетах же за неї просять вже від 24 до 28 гривень за кілограм. Ринок активно реагує на зростаючий попит, а нестача якісної цибулі лише ще більше піднімає інтерес до продукту.

За даними аналітичного ресурсу EastFruit, вперше в цьому році фіксується відчутне підвищення відпускних цін на цибулю. Як зазначають фахівці, така ситуація виникла через скорочення залишків продукції на складах фермерських господарств і зростання попиту з боку гуртових закупівельників.

Станом на середину квітня 2025 року українські аграрії відмовляються реалізовувати цибулю за попередніми цінами. Згідно з результатами щоденного спостереження, мінімальна відпускна ціна наразі складає 14 грн/кг, а в окремих випадках сягає 20 грн/кг. Це на 55% більше порівняно з минулим тижнем. Основні причини подорожчання – обмежені запаси овоча та активне зростання попиту серед закупівельників.

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Більшість фермерів уже реалізували наявні запаси, а ті, хто залишив частину цибулі на зберіганні, свідомо не поспішають з продажем, розраховуючи на подальше зростання цін. Такий підхід лише підсилює напруження на ринку – попит значно перевищує наявну пропозицію, особливо коли мова йде про товар високої якості.

На сьогоднішній день вартість цибулі перевищує показники аналогічного періоду 2024 року на 59%. Це є наслідком глибших проблем у сфері врожайності, логістичних процесів та умов зберігання овочевої продукції. Експерти ринку прогнозують, що нинішнє підвищення цін, вигідне для фермерів, збережеться щонайменше до появи нового врожаю, який очікується лише влітку. Водночас така цінова динаміка може стати серйозним викликом для споживачів, адже зростання вартості овочів неминуче впливає на підвищення цін і на інші харчові продукти.

Вартість цибулі в супермаркетах

За результатами дослідження OBOZ.UA, ціни на ріпчасту цибулю в провідних торговельних мережах України коливаються в межах від 23 до 29 грн за кілограм. Середній показник вартості цього овочу становить близько 24 грн/кг. Наразі в супермаркетах України ціна на цибулю виглядає наступним чином:

"АТБ" – 24,89 грн/кг;

"Сільпо" – 28,60 грн/кг;

"Varus" – 25,90 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на м'ясо в українських супермаркетах значно зросли.

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