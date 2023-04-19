Вже у четвер Землю накриє дуже потужна магнітна буря: як пережити небезпечні дні

Магнітні бурі у квітні 2023 - коли будуть магнітні бурі та як покращити самопочуття

Під час магнітних бур дуже часто люди скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі, загострення хронічних хвороб. Тому цього тижня особливо треба потурбуватися про своє здоров'я та дотримуватися кількох рекомендацій.

Все тому, що вже 20 квітня Землю накриє найпотужніша за весь місяць магнітна буря. Про це повідомляє Meteoagent.

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Вже у четвер збурення магнітного поля Земля через спалахи на Сонці досягне 5 балів. Триватимуть вони два дні.

Зауважимо, що метеоудари мають негативний вплив на здоров'я людей, спричиняють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Крім головного болю, люди скаржаться на запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння.

Серед інших небезпечних днів місяця – 22-23 квітня, коли збурення геомагнітного поля Землі досягнуть потужності в 3 бали. Після цього до кінця місяця не очікується якихось непередбачуваних чи сильних метеоударів, тому закінчення квітня буде відносно спокійним.

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Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів. Потурбуйтеся про своє психічне здоров'я, не перенапружуйтеся.

Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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