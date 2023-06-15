Вже завтра Землю накриє сильна магнітна буря: як вберегтися

Вже 16 червня Землю сколихне досить потужна магнітна буря. Вона триватиме тільки один день, але людям варто остерігатися.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США визначає космічну погоду на кожен місяць та попереджає про небезпечні явища. Ці дані опублікував сайт Meteoagent.

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Потужність магнітної бурі, яка виникне через спалахи на Сонці та їхній вплив на геомагнітне поле Землі, становитиме 4 бали з 10. Проте метеочутливі люди, люди з хронічними хворобами та пенсійного віку можуть її відчути на собі.

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Попри те, що метеоудар буде тільки один день, розслаблятися не потрібно. Оскільки вже 18 червня розпочнеться найсильніша за весь місяць магнітна буря і триватиме вона до 20 червня. В інші дні червня магнітні бурі будуть слабкими у 2 бали.

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Як почуватися краще під час магнітних бур

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Дотримуйтеся кількох порад, щоб на ваш стан здоров'я не впливали магнітні бурі:

1. Харчування повинно бути збалансованим, а пити треба достатню кількість чистої води. Від алкоголю, кави та енергетиків краще відмовитися.

2. Більше гуляйте на свіжому повітрі пішки. Займайтеся спортом та ходьбою.

3. Достатньо відпочивайте та уникайте стресових ситуацій.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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