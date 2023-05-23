У 3000-річних руїнах у Вірменії виявили загадкову білу порошкоподібну речовину: теорії науковців (фото)
Під час розкопок всередині руїн 3000-річної будівлі у Вірменії, археологи натрапили на купи таємничої білої порошкоподібної речовини. За попередніми здогадками це можуть бути залишки стародавнього борошна.
Польсько-вірменська команда археологів зробила відкриття під час роботи на археологічній ділянці в місті Мецамор, що на заході Вірменії. Про це повідомляє Science in Poland.
Зазначається, що археологи також розкопали декілька печей. Це допомогло зрозуміти, що стародавня споруда колись служила великою пекарнею.
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Порошинки стародавнього борошна були розсипані по покритих брудом руїнах, у тому числі на кількох печах. Провівши хімічний аналіз, команда встановила, що це пшеничне борошно, яке використовується для випічки хліба.
За оцінками дослідників, пекарня працювала між XI і IX століттями до нашої ери під час раннього залізного віку. До цього вона, можливо, використовувалася для церемоній або зустрічей, а потім була перетворена на склад.
Нагадаємо, на Кіпрі знайшли золоті прикраси віком 3000 років.
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