В Австралії знайшли найбільшу у світі жабу вагою 2.7 кг: як виглядає Toadzilla

У тропічних лісах Австралії знайшли очеретяну жабу вагою 2,7 кг. Рептилія отримала прізвисько Toadzilla.

Як повідомляє Департамент навколишнього середовища та науки Квінсленда у Фейсбуці, ця жаба важила у шість разів більше, ніж звичайні її сородичі. Її знайшли рейнджери, які проводили роботи на трасі в національному парку Конвей поблизу Ерлі-Біч.

"Вони були шоковані, виявивши цю величезну очеретяну жабу біля автодрому Конвей минулого тижня. Рейнджер Кайлі Ґрей сказала, що змія, що повзала по дорозі, змусила їх зупинити свій автомобіль, і коли вона вийшла й подивилася вниз, то мало не зомліла, побачивши жабу-монстра", – йдеться у повідомленні.

Кайлі Ґрей згадує: "Я схопила очеретяну жабу й не могла повірити, яка вона велика й важка". За її словами, очеретяна жаба такого розміру їсть усе, що може поміститися їй у рот, включаючи комах, рептилій і дрібних ссавців.

"Деякі очеретяні жаби можуть досягати 26 см і важити 2,5 кг, а інтродуковані види також можуть бути отруйними для диких тварин. "Тоадзілла" може бути найбільшою жабою, яку зафіксовано, і музей Квінсленда вже виказав зацікавленість забрати її", – повідомили в департаменті.

Рейнджерка Ґрей разом з командою помістили Тоадзіллу в контейнер та вилучили її з дикої природи. А оскільки її вид офіційно визнаний шкідником в Австралії, Тоадзіллу піддали евтаназії. Після смерті жабу планують передати до Музею Квінсленда.

Раніше найбільшою у світі вважалася жаба зі Швеції на ім’я Принц, вагою 2,65 кг.

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