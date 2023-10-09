У Болгарії знайшли скарб, який ймовірно належав родині Олександра Македонського
Болгарські дослідники систематично роблять історичні відкриття. Після того, як вони оголосили про виявлення першого європейського міста Європивоні, з'явилася ще одна захоплююча знахідка - золоті прикраси в гробниці під Свештарі. Ці прикраси належали древньому племені з маловивченою історією і, можливо, мали зв'язок з родичами батька Олександра Македонського.
Про це пише ТСН.
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Гробниця, де знайшли ці коштовності, була відкрита у 1982 році і зараз під охороною ЮНЕСКО як частина Всесвітньої спадщини.
Археолог Діана Гергова розповіла про знахідки у верхньому шарі фракійського поховання, де був виявлений дерев'яний ящик із спаленими кістками та ритуальними дарами, обгорнутими золотою ниткою. Серед цих знахідок - вишукані золоті перстні, 44 жіночі статуетки і понад 100 золотих ґудзиків, які вчені датують четвертим або третім століттям до нашої ери.
Вчені також знайшли золоту діадему з майстерно виконаними фігурками тварин і головою лева. Інше вражаюче відкриття - натуралістична фігурка, що зображає голову коня.
Припускається, що ці розкішні "дари смерті" могли бути покладені в могилу для вождя, який, за історичними припущеннями, був свекром батька Олександра Македонського, Філіппа II.
Нагадаємо, місце смерті засновника Римської імперії Оттона Великого, можливо, знайшли археологи.
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