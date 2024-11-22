У чому категорично не можна зустрічати рік Змії

Наступний 2025 рік відзначатиметься впливом Зеленої Дерев'яної Змії. Астрологи радять особливо уважно поставитися до вибору святкового вбрання, оскільки правильний колір може привернути удачу.

Стихія 2025 року - Дерево, тому перевага надається натуральним відтінкам кори: жовтому, білому, чорному, коричневому та золотому. Вважається, що ігнорування "улюблених" кольорів символу року може позбавити вас підтримки протягом наступних дванадцяти місяців.

Варто уникати кольорів, які можуть викликати негативні асоціації або конфліктувати з характером Змії. Наприклад, чорний та сірий символізують депресію та апатію, що може негативно позначитися на подальшому році. Червоний колір сприймається занадто агресивно і може призвести до конфліктних ситуацій. Фіолетовий здатен порушити спокій та створити напружену атмосферу. Про це пише РБК.

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Синій та блакитний відтінки, пов'язані з водною стихією, послаблюють енергію дерева, тому також не рекомендовані. Зайві яскраві неонові кольори суперечать природній палітрі року та можуть відштовхнути удачу.

Не менш важливим є і вибір одягу. Астрологи наполягають на тому, що неприпустимо зустрічати Новий рік у старих, брудних або пошкоджених речах. Навіть один новий елемент образу здатен привернути успіх.

Категорично забороняється використовувати одяг зі шкіри змії чи пітона, оскільки це може сприйматися як неповага до символу року. Такий вчинок, за переконанням астрологів, може призвести до серйозних випробувань та втрат у новому році.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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