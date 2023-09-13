У чотирьох областях запустять електронні соціальні карти – Мінсоцполітики

У чотирьох областях України – Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській – запускається пілотний проєкт щодо впровадження електронних соціальних карток.

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Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Міністр соціальної політики України, Оксана Жолнович, розповіла, що тепер у кожної людини буде електронна особиста карта, де зберігатимуться дані про її соціальну історію, аналогічно до електронної медичної карти пацієнта історією лікування. Люди, які отримують соціальні послуги, також матимуть доступ до цієї карти, де буде відображений перелік запланованих заходів. Це спростить співпрацю між клієнтом і соціальним працівником при вирішенні складних ситуацій.

За словами міністра, нова система передбачає, що саме соціальний працівник буде пропонувати послуги та підтримку, які зможуть допомогти клієнту вийти зі складної ситуації. Цифровізація цього процесу робить його більш прозорим і запобігає втраті карти особи.

В Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що впровадження електронних соціальних карток спрямоване на оптимізацію роботи соціальних працівників та системного підходу до надання соціальних послуг вразливим групам населення та особам та сім'ям у складних життєвих обставинах.

Ця інноваційна система дозволить людям краще оцінити всі наявні ресурси в їхній громаді і самостійно вибирати соціальні послуги для вирішення своїх проблем. Нова система сприятиме ефективнішій взаємодії з кейс-менеджером і вибору найкращих рішень для подолання кризових ситуацій.

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