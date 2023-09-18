У Дубліні на пляжі з'явилося таємниче провалля (фото, відео)

Мешканці Дубліна на пляжі Портмарнок помітили загадкове провалля, всередині якого був величезний камінь. Спочатку відпочивальники подумали, що це воронка від падіння метеорита.

Місцевий житель астрофізик Дейв Кеннеді, коли вигулював собаку, помітив на пляжі величезну діру. Перше, що спало йому на думку, що це "кратер від вибуху". Всередині він помітив величезний камінь.

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Він планував відправити камінь на тестування. Навіть зв'язувався з експертами в галузі астрономії, щоб дізнатися, чи зможуть вони допомогти визначити походження "кратера".

Як повідомляє Irish Independent, у соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що "загадкова яма" ця яма була викопана підлітками, що розважалися біля моря. Чарлі Воллес і Пітер Макевой викопали її за допомогою зелених пластикових лопаток.

Астрофізик Дейв Кеннеді сказав, що все одно проводитиме аналіз каменю, він сподівається, що "це не зовсім безплідна знахідка".

Нагадаємо, фермер у США десятиліттями підпирав двері свого сараю каменем, який виявився дорогим метеоритом.

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