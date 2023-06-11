Цього року в Україні стане простіше отримати субсидію – Оксана Жолнович

Процедура отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг може стати простішою в Україні завдяки запланованим змінам у системі. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про це під час телемарафону.

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За нововведеннями, громадянам буде достатньо подати коротку заявку та надати інформацію про членів сім'ї для отримання житлової субсидії. Далі Міністерство соціальної політики самостійно збиратиме дані про доходи та майно заявника.

"У Пенсійному фонді вже створено акаунти або особисті кабінети для всіх постачальників послуг. Це означає, що людям більше не потрібно вводити деталі про свої комунальні платежі. Ми збираємо цю інформацію автоматично за адресою, співставляючи її з даними постачальників послуг", – пояснила Жолнович.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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