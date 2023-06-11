В этом году в Украине станет проще получить субсидию – Оксана Жолнович

Процедура получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг может оказаться проще в Украине благодаря запланированным изменениям в системе. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала об этом во время телемарафона.

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По нововведениям гражданам будет достаточно подать краткую заявку и предоставить информацию о членах семьи для получения жилищной субсидии. Далее Министерство социальной политики будет самостоятельно собирать данные о доходах и имуществе заявителя.

"В Пенсионном фонде уже созданы аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Это значит, что людям больше не нужно вводить детали о своих коммунальных платежах. Мы собираем эту информацию автоматически по адресу, сопоставляя ее с данными поставщиков услуг", – объяснила Жолнович.

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Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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