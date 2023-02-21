У Німеччині чоловік з металошукачем виявив золоті скарби XIII століття (фото)

У Німеччині, поблизу Хайтхабу на півострові Ютландія, чоловік за допомогою металошукача виявив скарб, закопаний 800 років тому. Знахідка містила золоті прикраси та монети.

Скарб виявив стажист-металошукач Нікі Андреас Штайнман під час третьої прогулянки зі своїм інструктором. Про це повідомляє The History Blog.

Як тільки чоловік викопав і побачив кілька срібних монет і блиск золота, він та його наставник викликали державних археологів. Фахівці своєю чергою професійно розкопали весь скарб.

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Дослідникам вдалося виявити близько 30 срібних монет, сережки, дві позолочені каблучки, один уламок каблучки та дві фібули. Вони були трохи порушені від сільськогосподарської діяльності, але в стосі була група монет у своїй початковій конфігурації.

На складених монетах знайдено залишки текстилю, тканинного мішка, в якому скарб знаходився під час його закопування. Монети датуються правлінням датського короля Вальдемара II (1202-1241).

Виділяються пара золотих філігранних сережок-підвісок, прикрашених дорогоцінним камінням. Стиль типовий для візантійського золотарства, що датується приблизно 1100 роком.

Іншим рідкісним предметом є позолочена псевдомонетна фібула. Це імітація золотих динарів династії Альмохадів (1147-1269), виготовлених у скандинавському стилі на застібці мантії. Монети датуються першою половиною XIII ст.

Нагадаємо, раніше в Англії у підземеллі майже зруйнованої церкви виявили середньовічний скелет, який належить самітниці Ізабель Герман. Жінка померла у позі ембріона.

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