В Германии мужчина с металлоискателем обнаружил золотые сокровища XIII века (фото)

В Германии, близ Хайтхаба на полуострове Ютландия, мужчина с помощью металлоискателя обнаружил клад, зарытый 800 лет назад. Находка содержала золотые украшения и монеты.

Сокровище обнаружил стажер-металлоискатель Ники Андреас Штайнман во время третьей прогулки со своим инструктором. Об этом сообщает The History Blog.

Как только человек выкопал и увидел несколько серебряных монет и блеск золота, он и его наставник вызвали государственных археологов. Специалисты в свою очередь профессионально раскопали все сокровища.

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Исследователям удалось обнаружить около 30 серебряных монет, серьги, два позолоченных кольца, один обломок кольца и две фибулы. Они были несколько нарушены от сельскохозяйственной деятельности, но в кипе была группа монет в своей начальной конфигурации.

На сложенных монетах найдены остатки текстиля, тканевого мешка, в котором клад находился во время его закапывания. Монеты датируются правлением датского короля Вальдемара II (1202–1241).

Выделяются пара золотых филигранных серьг-подвесок, украшенных драгоценными камнями. Стиль типичен для византийского золотарства, датируемого примерно 1100 годом.

Другим редким предметом является золоченая псевдомонетная фибула. Это имитация золотых динаров Альмохадской династии (1147-1269), изготовленных в скандинавском стиле на застежке мантии. Монеты датируются первой половиной XIII века.

Напомним, ранее в Англии в подземелье почти разрушенной церкви обнаружили средневековый скелет, принадлежащий отшельнице Изабель Герман. Женщина умерла в позе эмбриона.

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