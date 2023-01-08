У Німеччині виявили колодязь віком понад 3000 років наповнений ритуальними жертвами (фото)

Археологи в Гермерінгу, Верхня Баварія, розкопали добре збережені залишки дерев’яного колодязя бронзового віку. Знахідка, яка датується віком понад 3000 років, була наповнена ритуальними жертвами.

Його дерев'яні стіни повністю збереглися в нижній частині і ще частково вологі від ґрунтових вод. Цим також пояснюється хороший стан знахідок з органічних матеріалів, які зараз досліджуються більш уважно, пише The History Blog.

"Ми сподіваємося, що це дасть нам більше інформації про повсякденне життя поселенців того часу", – зазначив доктор Йохен Габерстрох, відповідальний археолог у Державному відомстві охорони пам’яток Баварії.

Усередині колодязя археологи виявили 26 бронзових шпильок для одягу, бурштинові намистини, дві металеві спіралі, зуб тварини, загорнутий у метал для виготовлення підвіски, і понад 70 керамічних посудин.

Це були не предмети повсякденного вжитку, а досить дорогі вироби, які зазвичай знаходять у могилах середньої бронзової доби (1800-1200 рр. до н. е.). Стан, у якому вони були знайдені на дні колодязя, свідчить про те, що їх обережно опустили у воду, а не впустили чи викинули.

Вчені припускають, що труднощі посухи могли спонукати жителів пожертвувати своїми цінностями в колодязі, щоб заспокоїти своїх емоційно недоступних божеств.

Раніше, на заході Туреччини під час розкопок в районі римських мостів, археологи розкопали унікальні кам'яні голови грецьких богів та майже цілу статую.

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