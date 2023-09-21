У Греції знайшли вино віком 4300 років: найстаріше з коли-небудь виявлених

Під час археологічних розкопок в древньому поселенні Дікілі Таш на півночі Греції, науковці виявили докази існування вина, яке датується 4300 роками до нашої ери. Це є найдавніші відомі сліди вина в Європі, які є на кілька століть старше, ніж сліди вина з Сицилії.

Про це пише ancient-origins.net,

Поселення Дікілі Таш, розташоване поблизу старовинного міста Філіппи, існувало з 6500 року до нашої ери. Це вражаюче місце представляє собою величезний штучний пагорб, висотою приблизно 15 метрів вище сучасного рівня землі на площі 11 акрів, що протягом тисячоліть створювався людьми. Археологічні шари простягаються на 17 метрів вглиб землі.

Дікілі Таш відомий як важливий для досліджень пункт часів неоліту, але лише під час останніх розкопок були розкриті найглибші і середні неолітичні шари. Це відкриття дає певне уявлення про жителів Дікілі Таш у ці давні періоди, хоча соціальні наслідки споживання алкоголю залишаються предметом обговорення.

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Одним з доказів вживання вина в Дікілі Таш є наявність тисяч виноградних кісточок і вичавок на рештках одного будинку на цьому майданчику. За словами вчених, "нове вино готувалося у великій посудині всередині будинку, під час чого сік ферментувався разом з вичавками". Проте приблизно в 4300 до н.е. будинок зазнав пожежі, яка знищила його, але зберегла археоботанічні залишки протягом понад 6000 років.

Димітра Маламіду, співкерівниця розкопок, назвала це відкриття "дуже важливим для європейської передісторії", оскільки наразі це найдавніший приклад виноробства в Європі.

Нагадаємо, у Німеччині археологи знайшли рештки унікальної церкви 10 століття.

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