В Греции нашли вино в возрасте 4300 лет: самое старое из когда-либо найденных

Во время археологических раскопок в древнем поселении Дикили Таш на севере Греции ученые обнаружили доказательства существования вина, которое датируется 4300 годами до нашей эры. Это древнейшие известные следы вина в Европе, которые на несколько веков старше, чем следы вина из Сицилии.

Об этом пишет ancient-origins.net,

Поселение Дикили Таш, расположенное вблизи старинного города Филиппы, было с 6500 года до нашей эры. Это поразительное место представляет собой огромный искусственный холм, высотой примерно 15 метров выше современного уровня земли на площади 11 акров, на протяжении тысячелетий создававшийся людьми. Археологические слои простираются на 17 метров в глубь земли.

Дикили Таш известен как важный для исследований пункт времен неолита, но только во время последних раскопок были раскрыты глубочайшие и средние неолитические слои. Это открытие дает представление о жителях Дикили Таш в эти давние периоды, хотя социальные последствия потребления алкоголя остаются предметом обсуждения.

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Одним из доказательств употребления вина в Дикили Таш является наличие тысяч виноградных косточек и выжимок на остатках одного дома на этой площадке. По словам ученых, "новое вино готовилось в большом сосуде внутри дома, во время чего сок ферментировался вместе с выжимками". Однако примерно в 4300 году до н.э. дом подвергся пожару, который уничтожил его, но сохранил археоботанические остатки на протяжении более 6000 лет.

Димитра Маламиду, соруководитель раскопок, назвала это открытие "очень важным для европейской предыстории", поскольку сейчас это самый древний пример виноделия в Европе.

Напомним, в Германии археологи обнаружили останки уникальной церкви 10 века.

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