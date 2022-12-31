В Харкові поховали захисницю Владиславу Черних з позивним "Аїда": що відомо про загиблу доньку академіка НАН

У Харкові попрощалися з захисницею України, Владиславою Черних. До приміщення фармацевтичного університету, в якому навчалася дівчина, прийшли рідні, друзі та побратими.

Фотографіями з місця прощання медикині з позивним “Аїда" поділилися в “Суспільному". На світлинах та відео можна побачити, як проходило поховання та що говорили рідні та близькі про загиблу захисницю.

"Сьогодні ми прощаємося з нашою донечкою, нашою Владою. Я хочу вам сказати, що багато чого в цьому світі трапляється не просто так. Це лом у душі, настали ті часи, коли нічого й ніколи не повернеш назад. Ми всі йдемо до змін. Настануть кращі часи, на жаль, за все треба заплатити. Сьогодні Україна платить своїми дітьми, своїми людьми, своєю територією", — промовила мати загиблої, Валентина Черних.

Промовистими були слова батька Владислави, Валентина Черних. Він відомий фармацевт і член Національної академії наук, а також почесний ректор університету.

“Сьогодні ми прощаємося з незвичайною людиною і не тому, що це наша донька, це донька нашого часу. Вона вихована в любові до України, спробуйте лише зачепити українську мову чи Україну, вона очі видряпає. Вона не просто пішла на війну. Після двох місяців у підвалі, де ми сиділи, Влада прийшла і каже: мама і тато, я йду на передову воювати. Я потрібна там, де потрібна. Я лікар, я маю допомагати пораненим", - згадує він.

Що відомо про Владиславу Черних (“Аїда")

Про гибель дівчини під Бахмутом, які виповнилося 28 років, стало відомо 29 грудня. На фронті дівчина опинилася в травні 2022 року. Вона прийшла у добровольчий підрозділ "Хартія" як бойовий медик, однак дуже швидко відкрила в собі талант до управління БПЛА.

Про сумну звістку повідомив командир “Хартії" Всеволод Кожемяко.

"Загинула Аїда. Велика особистість. Боєць підрозділу "Хартія", наша Сестра Влада Черних. Я особисто забирав Владу з дому, коли в травні цього року мені сказали, що є дівчинка, яка хоче до нас у підрозділ, але мешкає за містом майже в зоні бойових дій і не може добратися до Харкова. Я був поруч і заїхав за нею. Її тоді з гордістю проводжала вся родина", – написав він на Facebook.

За його словами, спочатку дівчина прийшла на фронт як медик, але працювала і в розвідці й потім стала пілотом дронів різного призначення – розвідників, бомбардувальників, камікадзе.

“Вона була сфокусована на знищенні окупантів і звільнені від них української землі", - підкреслив командир “Хартії".

Відомо, що нещодавно Влада врятувала життя тяжкопораненому побратиму. "Аїда" надала йому першу допомогу просто на полі бою, коли їхній екіпаж БПЛА потрапив під вогонь ворожого гелікоптера.

“Влада назавжди залишиться нашою Сестрою ! Ми обов’язково за неї помстимось!" - написав Кожемяко.

Нагадаємо, що у бою з російськими загарбниками загинув відомий український режисер Олег Бобало. Своє життя за Україну він віддав під Бахмутом.

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