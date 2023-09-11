В Ізраїлі помер екснардеп та музикант Ян Табачник

Після дворічної боротьби з раком легенів, помер екснардеп та музикант Ян Табачник. Йому було 79 років.

Нардеп V, VI та VII скликань відійшов у вічність у понеділок, 11 вересня. Про це повідомив журналіст Михайло Маслій у Facebook

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Сумах помер 87-річний волонтер, який віддав 35 000 доларів на ЗСУ

Ян Табачник – український акордеоніст та політик, засновник конкурсів та меценат. Народився 31 липня 1945 року у Чернівцях. При народженні йому дали ім'я Яків.

Музикальну освіту він здобув у Мелітополі, а згодом здобув юридичну освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 1964 по 1994 року – артист різних театрів та філармоній. Мав почесні професорські звання у кількох музичних вишах, серед яких Тель-Авівська та Донецька консерваторії.

Мав звання заслуженого артиста УРСР та народного артиста України, а також декілька орденів, золотий хрест "Меценати Батьківщини", нагороди від влади, СБУ, МВС, прикордонників.

У 2007 році став депутатом від Партії регіонів. У 2012-2014 – депутат ВР 7-го скликання.

Був одружений з народною артисткою України та оперною співачкою Недєльскою Тетяною, мав трьох синів.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!