У яких регіонах України проживає найбільше пенсіонерів: відповідь ПФУ

Станом на червень 2025 року в Україні налічувалося 10 мільйонів 333,2 тисячі пенсіонерів — це на 14,9 тисячі менше, ніж у грудні 2024 року, коли їх було 10 мільйонів 348,1 тисячі. Найбільша кількість пенсіонерів зафіксована у Дніпропетровській області — 875,1 тисячі. У Києві проживає 751 тисяча осіб пенсійного віку, у Харківській області — 704,3 тисячі, у Львівській — 671,1 тисячі, а в Донецькій — 605,2 тисячі.

Про це повідомляє ПФУ. Більшість пенсіонерів — 8,495 мільйона осіб — отримують виплати через банківські рахунки. Ще 1,838 мільйона користуються послугами "Укрпошти". Кожен пенсіонер самостійно обирає спосіб отримання виплат: або через уповноважений банк, або у відділенні поштового зв’язку. Список банків, через які здійснюються такі виплати, доступний на сайті Міністерства фінансів України.

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Найбільше одержувачів обслуговує державний ПриватБанк — тут отримують пенсію 4,913 мільйона осіб, що становить 57,8% від загальної кількості. Друге місце займає Ощадбанк із часткою 31,1% (2,644 мільйона пенсіонерів). У Райффайзен Банку пенсії отримують 302,8 тисячі людей (3,6%), а ще 635,6 тисячі — користуються послугами інших банків (7,5%).

За перше півріччя 2025 року через банківську систему було перераховано 335,2 мільярда гривень пенсійних виплат. Це на 12,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли сума становила 299,1 мільярда гривень.

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